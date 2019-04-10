Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры

Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

По его словам, получение первых фотографий горизонта событий черной дыры, находящейся в центре галактики М87, будет самым важным научным открытием этого года. «Это результат уровня Нобелевской премии. Я думаю, два или три человека (из коллектива ученых — прим. «Ленты.ру») явные кандидаты», — отметил Докучаев.

Ученый пояснил, что для участия в этом проекте был необходим радиотелескоп миллиметрового диапазона, которого нет в России. «Это зеркало 15-20 метров в диаметре. Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса. Мы занимаемся проектами, которые никому не нужны», — заключил специалист.

Днем 10 апреля ученые Европейской южной обсерватории представили изображение «тени» черной дыры — темной области на фоне излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в галактике на расстоянии 53 миллиона световых лет от Земли. Ученые пытались также получить фотографию компактного радиоисточника Стрельца A*, находящегося в центре Млечного пути и также являющегося черной дырой.

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