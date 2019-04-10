Полицейские сломали ногу залезавшему в свой дом россиянину

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции, сломавших, по версии следствия, ногу местному жителю, который пытался перелезть через забор своего дома. Об этом в среду, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь «Комитета против пыток» Иван Жильцов.

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Вячеславу Зябкину и Владимиру Татаркову вменяется часть 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») и часть 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК России.

22 марта в «Комитет против пыток» обратился житель Краснодара Евгений Манченко. По его словам, возвращаясь около полуночи к себе домой, он обнаружил, что калитка заперта, а ключей при себе у него нет. Манченко решил перелезть через забор, но к нему подбежали двое полицейских, стащили его с ограды и начали наносить удары дубинкой по ноге. Пока потерпевший лежал на земле, сотрудники правоохранительных органов продолжили применять к нему физическую силу, избивая ногами в области бедер.

Все это время Манченко звал на помощь родителей, но, когда те выбежали, полицейские уже затащили его в служебный автомобиль и надели наручники. Как уточнила мать потерпевшего, силовики пытались не допустить ее к сыну и настаивали на поездке в отдел полиции для разбирательства.

Родственники пострадавшего вызвали на место происшествия скорую помощь. Прибывшие медицинские работники срочно госпитализировали Манченко в больницу, где ему был поставлен диагноз «закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков». Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, эти повреждения были оценены как тяжкий вред здоровью. Как отметила мать Евгения, ее сын является инвалидом с особенностями развития.

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