Президент Исландии рассказал о расцвете отношений с Россией

Президент Исландии Гудни Йоханнессон заявил, что отношения с Москвой расцветают, несмотря на действующие против России санкции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Йоханнессон отметил, что антироссийские санкции затруднили сотрудничество в сфере торговли. В то же время он не планируют обсуждать с президентом России Владимиром Путиным этот вопрос на Международном Арктическом форуме.
Кроме того, исландский лидер произнес часть речи на форуме на русском языке и признался, что изучал его в течение года. «Я изучал современную историю в конце 1980-х. И я был очарован историей России и Советского Союза XX века. Я почувствовал, что мне стоит овладеть языком и начал его изучать», — подчеркнул он.
По словам Йоханнессона, он планирует продолжить учить русский язык в будущем, добавив, что любит русский язык, русскую культуру и историю.
Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. участники обсуждают состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике.