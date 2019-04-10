Женщина чудом увернулась от летящего в нее топора

ainsrae / Instagram

В американском штате Аризона в женщину отлетел топор, который она сама же и метнула, но ей удалось в последний момент увернуться. На видео происшествия обратил внимание информационный портал Inside Edition.

На ролике Эйнсли Рей (Ainsley Rae) кидает топор в мишень в одном из баров штата. Однако она промахивается, и инструмент отскакивает от резинового покрытия, рикошетит от деревянной мишени и летит ей в голову. Рей удалось вовремя отреагировать и наклониться, топор пролетел над ней.

«Поначалу я даже не поняла, что случилось, но затем, пересматривая раз за разом видео, я начала смеяться над собой. О Господи, как же хорошо, что он не попал мне в голову», — призналась журналистам американка.

Она поделилась снятым ее парнем роликом с подписью «Этот топор почти достал меня» в своем Instagram-аккаунте. За сутки видео набрало более сотни тысяч просмотров.

Рей добавила, что не употребляла спиртное перед тем, как метать топор.

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