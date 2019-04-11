Лидер группы «Альянс» поведал об алкоголизме и «всем остальном»

Основатель и вокалист группы «Альянс» Игорь Журавлев признался, что в 1990-х с распадом коллектива «ушел в андерграунд» и спился, а также намекнул на употребление наркотических веществ. Артист рассказал об этом периоде своей жизни в интервью «Ленте.ру», опубликованном в четверг, 11 апреля.

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«Бухал, и все остальное было. Все, что было в 90-х. Но по крайней мере жив остался. А Германа вот нет. И гитариста нет из «Матросской тишины». И Толика Крупнова… Многие отправились на тот свет. А меня сохранил Господь для чего-то», — рассказал Журавлев.

По словам артиста, на «Альянс» и их хит «На заре» вновь обратили внимание благодаря вмешательству «высшей силы». «Наверное, что-то такое в воздухе витает, и люди соскучились по красивому», — отметил он.

7 апреля видеохостинг YouTube заблокировал клип «Альянса» на песню «На заре». Участник коллектива Олег Парастаев заявил, что это произошло из-за роста популярности музыкального видео, который система расценила, как накрутку просмотров.

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