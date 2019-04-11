На модернизацию ЖКХ военных городков Подмосковья направят миллиард рублей

На развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры бывших военных городков Подмосковья направят более одного миллиарда рублей, сообщил региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 11 апреля.

«В 2019 году будет 13 крупных объектов. (...) Среди объектов — две котельных в Чехове и Коломенском [округе], два очистных сооружения в Молодежном и Чехове и канализационный коллектор в Электростали», — рассказал Хромушин.

По его словам, на сегодняшний день программа по развитию социальной и инженерной инфраструктуры бывших военных городков выполнена почти на 70 процентов.

В начале апреля Хромушин проинформировал, что реализация программы по благоустройству военных городков в течение ближайших трех лет обойдется региональной казне в 3,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу модернизации военных городков, где проживают около 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что жизнь в Подмосковье должна быть комфортной и безопасной.