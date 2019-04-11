Правительство решило спрятать российские компании от санкций

Правительство определило информацию, которую российские эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, если им угрожают санкции. Текст соответствующего постановления размещен на сайте правительства.

Эмитенты получили возможность не раскрывать информацию о руководстве, активах, структуре владения — всего указано 18 пунктов для возможного сокрытия информации.

Как говорится в пояснении к документу, благодаря этому хозяйствующие субъекты смогут «оперативно реагировать на расширение санкционных списков и снизить риски введения санкций в отношении контрагентов российских организаций, включенных в такие списки».

Ранее сообщалось, что в составе российского Минфина появится 25-й департамент, который будет специализироваться на противодействии санкциям. Новый орган в составе министерства займется «разработкой и реализацией мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ и российских юридических лиц».

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