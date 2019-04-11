В России оценят качество жизни в городах

Первый индекс качества городской среды по всем городам России станет известен 1 ноября 2019 года. Об этом заявила заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан ДОМ.РФ) Кристина Ишханова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, индекс определят на основании данных, полученных за 2018 год. «Это станет базовым уровнем, от которого будет отсчет плюс 30 процентов, на которые нам необходимо повысить индекс качества городской среды в ближайшие пять лет», — пояснила Ишханова.

Она также отметила, что для российских регионов уже подготовили современные концепции развития, в настоящее время ожидается выделение финансирования на их реализацию. При этом, подчеркнула заместитель гендиректора фонда, важно, чтобы проекты развития городской среды были комплексными.

Как пояснили «России 24» в КБ «Стрелка», специалисты которого принимали активное участие в разработке индекса, новая система оценки позволит учитывать не только отдельные объекты и благоустроенные территории в городе, но и уровень комфорта среды и привлекательности города для молодого поколения в целом.

Правительство России утвердило методику оценки качества городской среды, разработанную ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка», 25 марта. Отмечалось, что с ее помощью станет известно, как живет каждый из 1114 городов России и его жители.

Индекс качества городской среды — это оценка города в баллах, которая складывается на основе анализа разных типов городских пространств, таких как жилье, уличная инфраструктура, зеленые территории и других. Каждая территория оценивается по шести критериям — от безопасности до «эффективности управления». Кроме того, теперь в индексе больше внимания уделяется приспособленности среды для маломобильных горожан.

Индекс подходит для оценки всех городов, не зависимо от их размеров, населения, климата или других факторов. Впервые система была протестирована в 2017 году на сайте проекта.

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