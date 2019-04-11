Казахстан опроверг планы вытеснить Россию с Байконура

Казахстан не планирует пересматривать заключенные с Россией договоры о сроках аренды космодрома Байконур и одноименного города-спутника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности страны.

В ведомстве напомнили, что соглашение об аренде продлено до 2050 года.

Все текущие вопросы, связанные с обеспечением работы Байконура, будут обсуждаться на межправительственной комиссии под председательством премьер-министров Казахстана и России, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее 11 апреля сообщалось, что вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин на заседании сената объявил о планах республики постепенно вывести космодром из-под российской аренды.

Кроме того, в сенате приняли протокол о внесении изменений в соглашение между Россией и Казахстаном о статусе Байконура. Документ позволит открыть в городе 10 дополнительных представительств казахстанских государственных органов.

В Байконуре проживает более 76,5 тысячи человек, из них 60 процентов — граждане Казахстана. Город управляется российскими муниципальными предприятиями, службами правопорядка и администрацией. Глава администрации назначается указами президентов Казахстана и России.

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