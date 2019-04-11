Татарского комика заставили извиняться за пародию на башкир

Комик из Татарстана Данир Сабиров был вынужден принести официальные извинения за пародию на башкирский танец и отменить концерты в Уфе — столице Башкирии. Об этом сообщает Idel.Реалии.

Артист направил письмо с извинениями во Всемирный курултай — организацию, которая занимается сохранением и развитием культуры башкирского народа. Представители пресс-службы президента Татарстана отметили, что знают о требованиях башкирской стороны и о реакции комика, и заверили, что этот инцидент не повлияет на сотрудничество двух республик, в том числе в области культуры.

Сабиров снял пародию на башкирский танец четыре года назад, однако запись выступления стала распространяться в соцсетях только сейчас. Курултай назвал номер «плевком в душу башкирскому народу» и потребовал, чтобы руководство Башкирии провело проверку концерта Сабирова и отменило его концерты в республике до конца года.

Осенью 2018 года перед башкирами были вынуждены извиняться выходцы из Чеченской Республики. Чеченские рабочие вызывающе вели себя по отношению к продавщице шаурмы, из-за чего вспыхнула массовая драка с участием местных жителей. Один из башкиров был госпитализирован с ножевым ранением в тяжелом состоянии.

Конфликт пришлось решать с помощью представителя главы Чечни в Башкирии Сайдамаата Мусаева. Он заверил, что чеченцы осознали свое поведение и готовы извиниться перед башкирами.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!