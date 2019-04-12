Опальный порноблогер настрадался вдали от родины

Малайзийский блогер Элвин Тан (Alvin Tan), несколько лет назад переехавший в США, дал интервью изданию Mashable, в котором рассказал о жизни вдали от родины.

Тан прославился в сети благодаря порнографическим роликам. Он выкладывал видео, на котором занимался сексом со своей девушкой Вивиан Ли. Кроме того, малайзиец китайского происхождения резко критиковал ислам, сравнивая его с нацизмом. Он полагает, что фашистскую идеологию с религиозным верованием роднит идея превосходства. За провокационные акции, оскорблявшие верующих (в Малайзии ислам исповедуют 60 процентов населения — прим. «Ленты.ру») его вместе с девушкой осудили за подстрекательство к мятежу.

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Спустя шесть лет Тан не изменил своих взглядов насчет религии и продолжает критиковать ислам. Переехав в США, он также остался верен своему увлечению: в 2016 году блогер начал активно работать в киноиндустрии для взрослых. До этого на протяжении двух лет пытался найти работу «всеми правдами и неправдами».

Параллельно Тан занимается разработкой программного обеспечения для малого и среднего бизнеса. До переезда в США создание софта было его основным источником дохода. В месяц он зарабатывал до 1,2 тысячи долларов (77 тысяч рублей по текущему курсу). Покинув родину, он четыре месяца провел в американской иммиграционной тюрьме и растерял всех клиентов. В США, ему пришлось начинать все заново.

В планах порноблогера инвестировать в технологии, в частности, в искусственный интеллект. Он также желает вкладывать деньги в криптовалюту и фондовые рынки. Он отмечает, что не оставит увлечение снимать секс на камеру, однако как на основной источник заработка он на него не рассчитывает.

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