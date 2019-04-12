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Неуправляемая тележка с напитками покалечила пассажиров самолета

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Тележка с напитками, не зафиксированная стопором, начала летать по салону и покалечила пассажиров, когда самолет пошел на посадку. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании British Airways. В результате четверо пассажиров получили легкие повреждения, а одному пассажиру потребовалась госпитализация. Также были сломаны два подлокотника. Всего на борту находились 76 пассажиров и 4 члена экипажа.

В марте самолет авиакомпании Turkish Airlines попал в мощную турбулентность, в результате чего десятки пассажиров получили травмы и оказались в больнице. Инцидент произошел с лайнером Boeing 777, совершавшим перелет из Стамбула в Нью-Йорк. Из-за турбулентности члены экипажа запросили экстренную посадку в аэропорту Кеннеди, поскольку многим пассажирам требовалась помощь врачей. Различные травмы получили 29 пассажиров и стюардесса: у нее сломана нога.

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