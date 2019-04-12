Глава Disney порассуждал о Гитлере в нашем времени

Лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру понравились бы социальные сети, так как это самый мощный маркетинговый инструмент, на который может надеяться экстремист. Об этом в ходе мероприятия, организованного еврейской правозащитной организацией, заявил генеральный директор компании Disney Боб Айгер, передает The Independent.

По его словам, социальные медиа отражают узкое мировоззрение, отфильтровывая все, что бросает вызов распространенным убеждениям и усиливает самые глубокие страхи. Айгер отметил, что социальные сети создают замкнутый мир, который не дает людям открываться другим взглядам.

Гендиректор Disney считает, что социальные сети формируют ложное ощущение того, что все придерживаются одного и того же мнения. «Мы знаем, что новостные ленты в соцсетях могут содержать больше вымысла, чем фактов, пропагандируя мерзкую идеологию, которой нет места в обществе, где ценят человеческую жизнь», — добавил Айгер.

Генеральный директор Disney также обратился к будущим участникам президентских выборов в США 2020 года. Он призвал их отвергать ненависть в любом ее проявлении.

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