В Кремле высказались о роли Путина в деле арестованного инвестора из США

Президент России Владимир Путин не сыграл никакой роли в переводе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, под домашний арест. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные или судебные действия», — отметил Песков. Он также добавил, что в Кремле тщательно избегают каких-либо оценок данного уголовного дела.

По словам Пескова, решение суда о переводе Калви под домашний арест также не связано с опасениями отсутствия представителей американского бизнеса на Петербургском экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня.

Басманный суд Москвы 11 апреля перевел из СИЗО под домашний арест американского инвестора Майкла Калви. О смягчении меры пресечения 10 апреля ходатайствовало следствие. Просьбу обосновали тем, что Калви занимается в России благотворительностью, ведет инвестиционную деятельность, имеет социальные связи, а на иждивении у него трое детей.

Калви был арестован в Москве 16 февраля. Его и других топ-менеджеров Baring Vostok обвиняют в намеренном завышении стоимости акций компании IFTG (принадлежала структурам Baring Vostok), которые другая дочерняя компания фонда — «Первое коллекторское бюро» — передала банку «Восточный» (тоже принадлежал Baring Vostok) в качестве погашения долга в 2,5 миллиарда рублей. Следствие считает, что реальная стоимость бумаг составляла 600 тысяч рублей, из-за чего акционерам «Восточного» был нанесен ущерб.

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