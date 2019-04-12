Производителей кваса «Никола» заподозрили в сокрытии 23 миллионов рублей

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством предприятия, производящим пиво, квас и безалкогольные напитки. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, с февраля по март текущего года с целью сокрытия средств от принудительного взыскания, руководство завода заключило договоры уступки права требования с аффилированным юридическим лицом на сумму не менее 23 миллионов рублей.

Ему вменяется части 2 статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, в крупном размере») УК РФ.

Как сообщает ТАСС, речь идет о заводе «Дека», которое выпускает квас под известным брендом «Никола».

В конце декабря прошлого года сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в алкогольной сети «Красное и Белое». Позже стало известно, что они были связаны с уголовным делом о налоговом преступлении.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



