Производителей кваса «Никола» заподозрили в сокрытии 23 миллионов рублей

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством предприятия, производящим пиво, квас и безалкогольные напитки. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает Следственный комитет России (СКР).
По версии следствия, с февраля по март текущего года с целью сокрытия средств от принудительного взыскания, руководство завода заключило договоры уступки права требования с аффилированным юридическим лицом на сумму не менее 23 миллионов рублей.
Ему вменяется части 2 статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, в крупном размере») УК РФ.
Как сообщает ТАСС, речь идет о заводе «Дека», которое выпускает квас под известным брендом «Никола».
В конце декабря прошлого года сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в алкогольной сети «Красное и Белое». Позже стало известно, что они были связаны с уголовным делом о налоговом преступлении.