В России появится космический банк

В России появится опорный банк космической отрасли. Распоряжение о его создании подписал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

Кредитная организация будет создана на базе «Фондсервисбанка» и получит название «Роскосмосбанк». О функциях нового банка пока известно немногое: по данным источника агентства, он будет выполнять роль «казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли».

Фондсервисбанк был создан в 1994 году и специализировался на обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе Роскосмоса. Его основным акционером являлась Столичная трастовая компания «Союз». В мае 2018 года Центробанк начала процедуру санации (финансового оздоровления) Фондсервисбанка и в дальнейшем привлек Роскосмос в качестве инвестора. Единственным акционером создаваемого банка также станет Роскосмос.

В 2018 году в России появился опорный банк оборонно-промышленного комплекса. Им стал Промсвязьбанк, до этого так же отправленный ЦБ на санацию из-за угрозы банкротства. В настоящее время банк занимается кредитованием предприятий сферы ОПК и обслуживанием оборонных контрактов.

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