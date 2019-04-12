Волонтеры помогут жителям Подмосковья с цифровым телевидением

Порядка одной тысячи подмосковных волонтеров помогут жителям с переходом на прием телесигнала в цифровом формате, сообщил заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 апреля.

«У нас организовано волонтерское движение, в каждом муниципальном образовании свои волонтеры. Общее количество волонтеров в Московской области — порядка одной тысячи человек. В основном это студенты, которые учатся в училищах, техникумах. Мы их обучили, чтобы они справились с этой задачей», — сказал Метелев.

Он пояснил, что волонетры помогают тем жителям, кто не может самостоятельно подключиться к цифровому ТВ, в основном это пожилые люди.

Запуск цифрового эфирного телевещания начался по всей России в январе. В регионе аналоговый сигнал отключат 15 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов активнее взаимодействовать с добровольческими движениями. По его словам, власти намерены поддерживать волонтерское движение. Он также заметил, что все больше жителей Подмосковья проявляют интерес к этой деятельности.