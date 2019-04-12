Заслугу женщины в появлении первой фотографии черной дыры поставили под сомнение

Пользователи Reddit поставили под сомнение заслуги выпускницы Массачусетского технологического института (MIT) Кэти Боуман (Katie Bouman), которая руководила группой, разработавшей алгоритм, примененный при создании методов визуализации черной дыры.

Вскоре после публикации первой в мире фотографии этого астрономического явления девушка стала «лицом» исторического события. Важную роль Боуман в проекте отметили многие СМИ, в частности канал CNN, опубликовавший материал о руководительнице.

«Достижение не было бы возможным без Кэти Боуман, разработавшей важнейший алгоритм, который помог в создании методов визуализации [черной дыры]», — говорилось в тексте.

При этом пояснялось, что над получением снимка «тени» черной дыры работали более 200 человек. Для воплощения задумки потребовалось несколько алгоритмов, авторство одного из которых принадлежало Боуман.

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Участники треда на Reddit усомнились в том, что девушка внесла наибольший вклад в процесс. Автор под ником RollingDownTheOcean заявил, что для фотофиксации черной дыры больше постарался Эндрю Чаэл (Andrew Chael), который написал большую часть строк кода для алгоритма, позволившего запечатлеть объект.

«Он написал 850 тысяч из 900 тысяч строк кода, присутствующих в алгоритме, создавшем историческое фото черной дыры!» — негодовал юзер. После этого в соцсетях стали появляться публикации, в которых пользователи сетовали на то, что вся слава досталась Боуман, а не Чаэлу.

Точку в споре поставил сам Чаэл, который развенчал миф о его ведущей роли в создании алгоритма. «Я не писал 850 тысяч строчек кода — многие из этих строк были текстовыми входными данными. В нынешней версии программы в сумме примерно 68 тысяч строк, и меня не волнует, автором скольких из них являюсь именно я», — написал он в Twitter. Чаэл также порадовался за Боуман и признание ее трудов.

Проект по наблюдению за черными дырами Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий») был запущен в 2012 году. В него входят восемь обсерваторий в разных частях света. Сфотографированный объект — горизонт событий черной дыры, находящейся в центре галактики М87 на расстоянии 53 миллионов световых лет от Земли.

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