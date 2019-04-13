Стало известно точное место написания «Ромео и Джульетты» Шекспиром

Британский историк Джеффри Марш заявил, что у него получилось выяснить, в каком районе Лондона английский драматург Уильям Шекспир написал пьесу «Ромео и Джульетта». Об этом сообщает BBC News.

Считается, что Шекспир работал над этим произведением, проживая недалеко от того места, где сегодня располагается железнодорожный вокзал Ливерпуль-стрит. Однако Марш утверждает, что писатель жил в доме номер 35 на переулке Грейт Сент-Хеленс, соединяющем центральную улицу Сити с церковью Святой Елены. Для того чтобы выяснить точное место проживания поэта, историку понадобилось сопоставить множество различных источников, в которых фигурирует имя автора.

По словам Марша, новые данные о том, где жил поэт, дают читателям возможность понять, откуда он черпал вдохновение, ведь, согласно недавно полученным сведениям, Шекспир жил в богатом районе, а его соседями были состоятельные торговцы, врачи и музыканты. Кроме того, общаясь с ними, драматург повышал свой социальный статус и обзаводился знакомыми по всей Европе.

Ранее в 2017 году фильм, снятый по любовной пьесе Шекспира, «Ромео+Джульетта» кинокритики назвали лучшей мелодрамой 1990-х годов. Картина вышла в прокат в 1996 году. Главные роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, а режиссером выступил Баз Лурманн.

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