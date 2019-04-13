Спускающихся с горы россиян в купальниках сняли на видео

На кемеровском горнолыжном курорте Шерегеш состоялся самый массовый в России спуск на сноубордах и лыжах в купальниках. Видео мероприятия в субботу, 13 апреля, публикует RT.

В акции принял участие 1761 человек, это достижение было официально зафиксировано представителем Книги рекордов России. Заезд стартовал в полдень по местному времени (8:00 мск) и длился около часа.

Как пишет NGS.ru, самым быстрым участником стал Анатолий Меркурьев 1940 года рождения. После спуска любителей экстремального отдыха ждали новые испытания, например, им предлагалось съехать с горы в бассейн с ледяной водой, а также принять участие в конкурсе красоты среди лыжниц и сноубордисток.

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