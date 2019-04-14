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В Совфеде оценили передачу Киеву грамоты Петра Первого

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Франц Клинцевич

Передачу Киеву Германией грамоты Петра Первого, потерянной во время Второй мировой войны, можно расценивать как попытку повлиять на результаты президентских выборов на Украине. Таким мнением поделился член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в воскресенье, 13 апреля, на своей странице в Facebook.

Сенатор подчеркнул, что процесс передачи был осуществлен непосредственно перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля.

«Передача грамоты российского императора другой стране, мягко говоря, [выглядит] не очень прилично. Но в данном конкретном случае это еще и прямое вмешательство во внутренние дела Украины», — заключил он.

Клинцевич также добавил, что грамота Петра Первого является собственностью России.

13 апреля стало известно о том, что Германия вручила Украине уникальный исторический документ, датированный 1708 годом, который был потерян во время войны, а после нее находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения университета Тюбингена. Он представляет собой рукописный пергамент в серебряно-позолоченной оправе.

Передача документа состоялась благодаря работе межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

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Предыстория: Германия вручила Украине грамоту Петра Первого
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