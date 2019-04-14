Назван предел антироссийским санкциям США

Вашингтон не станет вводить санкции в отношении российских ракетных двигателей РД-181, которые закупаются для американских ракет-носителей. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает в воскресенье, 14 апреля, «Интерфакс».

«Зачем им вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие», — сказал он, отвечая на вопрос о причинах отсутствия санкций в отношении ракетных двигателей.

Как ранее рассказал агентству главный конструктор «НПО Энергомаш» Петр Левочкин, предприятие выполняет действующие контракты на поставки ракетных двигателей в США на текущий и следующий год.

«НПО Энергомаш» производит поставляемые в США двигатели РД-180, которые используются в американских ракетах семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Еще одна американская компания — Orbital ATK — закупает двигатели РД-181 для ракет Antares, которые отправляют на Международную космическую станцию грузовые корабли Cygnus.

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