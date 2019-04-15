Подсчитана стоимость благоустройства набережных в России

Стоимость благоустройства одного гектара территории набережных в России варьируется от 20 до 40 миллионов рублей. Об этом свидетельствует результаты исследования данных портала госзакупок, проведенного «Лентой.ру».

Так, благоустройство набережной реки Везелка в Белгороде (проект Белгородоблпроект) обошлось в общей сложности в 168 миллионов рублей за 8,5 гектара, или в 20 миллионов за один гектар. 4,6 гектара набережной Урала в Оренбурге (проект ПМ «Архитек») реконструировали за 145 миллионов рублей (32 миллиона за гектар), на Михайловскую набережную в Новосибирске (проект Адаптик-А) потратили 283 миллиона (35 миллионов за гектар).

Дороже всего подобные работы обходятся в Татарстане (проект Turenscape и MAP): на набережную озера Нижний Кабан площадью 3,3 гектара было израсходовано 149 миллионов рублей, или 45 миллионов за один гектар. Таким образом, благоустройство в республике обходится дороже в среднем на 30 процентов.

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что власти должны заняться благоустройством окраин и спальных районов городов страны. По его словам, в спальных районах необходимо создавать не только социальную инфраструктуру, например, детские сады и поликлиники, но и общественные пространства, которые должны быть «человеческими, современными и отвечающими требованиям сегодняшнего дня».

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