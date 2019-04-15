Лукашенко рассказал о своем «брате» Эрдогане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его связывают дружеские отношения. Его слова приводит агентство «Анадолу».

«Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом "брат". Мы, можно сказать, как близкие, родные люди», — заявил Лукашенко. По его словам, он и Эрдоган прекрасно понимают друг друга и придерживаются общей позиции на всех международных площадках.

Белорусский президент отметил, что двум лидерам удается выстроить прочные контакты между «мощной и богатой Турцией и очень важной страной — Белоруссией». «Я молю Бога и Аллаха, чтобы ничто не помешало нам выстраивать эти хорошие отношения», — признался он.

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Лукашенко отметил, что две страны роднит и очень непростое геополитическое расположение, и обе они подвергаются критике Запада за попытку защитить свои национальные интересы. «Мы белорусы, как и турки, стали еще более важными центрами, через которые простираются интересы многих объединений и государств», — добавил белорусский лидер.

В марте текущего года Лукашенко заявлял, что многие страны мира, начиная от Скандинавии и заканчивая государствами Африки, следят за успехами его республики и ожидают от нее помощи.

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