Совет ЕС поддержал угрожающую мемам в интернете реформу

Совет Евросоюза одобрил директиву об ужесточении норм авторского права в интернете. Об этом пресс-служба представительства в организации от Румынии сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Реформу авторского права в интернете 26 марта утвердил Европарламент. Ее противники опасаются введения цензуры и «налога на гиперссылки», а также того невозможности публикации таких интернет-форматов, как мемы.

По замыслу законодателей, нововведения должны защитить создателей контента. Проект реформы предполагает, что они смогут контролировать распространение своих произведений на крупных интернет-платформах. На подготовку документа ушло более двух лет.

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Особые опасения критиков вызывают две статьи. В статье под номером 17 говорится, что загружаемые на сайты и в соцсети файлы должны быть эксклюзивными (не нарушать ничьи авторские права). В статье под номером 11 указано, что создатель новостных материалов может ограничить их распространение в агрегаторах в случае некорректного цитирования. Статья получила неофициальное название «налог на ссылки».

Летом прошлого года Европарламент проголосовал против реформы из-за общественного осуждения инициативы. Директиву направили на пересмотр. Позднее был опубликован отчет, в котором указывалось, что мемы выведены из-под действия закона. Европейские парламентарии заверили, что мемы и гифки будут по-прежнему свободно доступны, но не уточнили, как именно будет определяться, что является мемом, а что нет.

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