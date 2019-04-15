BaselWorld лишился еще одного крупного участника

Швейцарская часовая компания Breitling объявила, что не собирается в 2020 году принимать участие в крупнейшей в Европе ювелирно-часовой выставке BaselWorld. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 апреля.

CEO компании Жорж Керн объяснил, что перенос в будущем году дат проведения выставки негативно скажется на производственном планировании. «С 30 апреля по 5 мая — это слишком поздно для Breitling», — заявил Керн. Традиционно BaselWorld проводился в последней декаде марта.

Breitling собирается сосредоточиться на формате собственных презентаций новинок: глобального саммита и затем региональных роуд-шоу. Таким образом компания опровергла предположения о своем переходе на Международный салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH).

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При этом Жорж Керн позитивно оценил результаты участия бренда в выставке в 2019 году, а также изменения и инновации, внедренные в последние годы руководством выставки под руководством Мишеля Лорис-Меликоффа (Michel Loris-Melikoff), и отметил, что они могут послужить основой для дальнейшего развития ювелирно-часового форума. «Позже мы примем решение, вернуться ли на BaselWorld в 2021 году», — заключил Жорж Керн.

Breitling занимал большой стенд в центре основного выставочного зала BaselWorld. По информации, распространенной руководством выставки, в 2020 году это пространство займет компания Tudor, ранее делившая стенд с Rolex.

Компания Breitling основана в 1884 году. Представляет несколько коллекций, в том числе Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional. Сотрудничала с компанией Bentley, выпуская линию Breitling for Bentley, а также разрабатывала часы для Королевских ВВС Великобритании. Стенд Breitling традиционно был одним из самых крупных и заметных на BaselWorld: например, в 2017 году гигантский аквариум на фасаде стенда заполнили живыми медузами.

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