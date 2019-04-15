Подмосковных учителей познакомят с новыми форматами преподавания

Совместный проект подмосковных вузов и Московского физико-технического института по подготовке учителей стартовал в регионе, сообщила министр образования Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 15 апреля.

«Тематика занятий разнообразна: решение олимпиадных задач, инновационные методики изучения физических законов, организация проектной и экспериментальной деятельности, новые форматы работы школьных научных кружков. У будущих учителей появится возможность получить мастер-классы от ведущих преподавателей МФТИ», — рассказала Забралова.

По ее словам, занятия пройдут в Орехово-Зуеве, в проекте примут участие 60 человек.

Министр также выразила надежду на то, что в школы придут увлеченные своим предметом педагоги, которые смогут подготовить местных ребят к всероссийским и международным олимпиадам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образование в регионе должно соответствовать современным стандартам. Он отметил, что власти уделяют пристальное внимание вопросу повышения уровню компетенций кадрового состава. Так, местных учителей знакомят с сингапурским методикам преподавания.