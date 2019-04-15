Техосмотр передумали фиксировать на видео

Правительство отказалось от идеи обязать автосервисы фиксировать на видео процесс техосмотра, вместо этого они будут делать два фотоснимка — в начале прохождения и в конце. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

«Правительство хотело сначала, чтобы по новому закону была видеосъемка процедуры техосмотра, но правительство от этого отказалось», — сказал депутат.

По его словам, соответствующие изменения предусмотрены в поправках законопроекта о техосмотре, который будет рассмотрен Думой во втором чтении 16 апреля. Эти поправки рекомендованы к принятию.

Проект закона принят в первом чтении в декабре прошлого года. Его цель — предотвратить выдачу «серых» диагностических карт. Помимо пунктов о видео- и фотофиксации в документе говорилось о необходимости оформлять диагностические карты только в электронном виде. Данные о проверке автомобиля будут передаваться в «облачное хранилище». В качестве технического эксперта смогут выступать индивидуальные предприниматели, которые получат аккредитацию в качестве оператора техосмотра.

Новые правила прохождения техосмотра вступили в силу в стране 22 февраля 2018 года. Согласно ним машина должна быть оснащена не только огнетушителем и знаком аварийной остановки, но и аптечкой. Штрафы для технических экспертов увеличат, автомобили не допустят на дороги без зимней резины и при неисправности усилителя руля.

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