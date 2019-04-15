Введение льготных тарифов в Забайкалье может снизить надежность энергосистемы РФ

Энергетические компании предпринимают попытки заблокировать инициативу властей Забайкалья по созданию особого тарифного режима, позволяющего снижать цену на электроэнергию внутри региона за счет оптового энергорынка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что региональные власти Забайкалья, в свою очередь, хотят ввести в регионе особый тарифный режим, чтобы успеть до принятия закона о запрете подобных действий, который уже успел пройти первое чтение в Государственной думе РФ. Свои действия чиновники объясняют высокой стоимостью электроэнергии в регионе.

Между тем, по оценкам Сообщества потребителей энергии (СПЭ), в случае, если инициатива региональных властей увенчается успехом, выручка генерирующих компаний снизится на 5 млрд рублей в год, что приведет к снижению объемов инвестиционных программ энергокомпаний и в целом негативно отразится на надежности энергоснабжения.

В 2018 году средние тарифы на электроэнергию для крупных потребителей в Забайкалье составили 4,84 рубля за 1 киловатт-час, что ниже, чем среднероссийские уровни. После ухода с энергорынка региональные власти планируют снизить тариф еще на 1 рубль за 1 киловатт-час.

В настоящее время особый тарифный режим существует в девяти субъектах РФ. В основном — в Северо-Кавказском федеральном округе (Чечне, Дагестане, Ингушетии — прим. «Ленты.ру»), а также в Карелии, Тыве и Бурятии.

На рассмотрении Государственной думы РФ находится законопроект Минэнерго, запрещающий уход регионов с энергорынка на особый тариф. В случае его принятия, переход новых субъектов на особые тарифные отношения станет невозможен, а уже находящиеся на ручном регулировании цен регионы будут обязаны постепенно вернуться на оптовый рынок электроэнергии.