Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает URA.RU.

Отмечается, что областные нормативные акты привели в соответствие с федеральными. Новый закон должен вступить в силу с 1 июля 2019 года.

Законопроект представил депутат Илья Гаффнер. По его словам, до настоящего времени собирать мох, камыш и подстилку в некоторых категориях лесов запрещалось.

Гаффнер также известен тем, что в начале 2015 года на мероприятии «Единой России» по мониторингу цен в магазинах заявил, что если россиянам не хватает денег, то «надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться».

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд. Соответствующие поправки в Лесной кодекс начали действовать с 2019 года. Они разрешают заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для личного пользования.

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