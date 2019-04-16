Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Пожарные локализовали огонь в соборе Парижской Богоматери, где ранее произошел пожар. Об этом сообщает Le Parisien.

Отмечается, что огонь еще не потушен до конца, однако пожарные контролируют его. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров. Следователи допросили рабочих, которые ремонтировали здание.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам, что сгоревший в пожаре собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Он назвал произошедшее «ужасной драмой» и поблагодарил пожарных за работу.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля около 18:30 по местному времени. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

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