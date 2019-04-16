Ливия предупредила Европу об угрозе нового нашествия мигрантов

Нестабильная ситуация в Ливии может привести к тому, что около 800 тысяч граждан этой страны и находящихся на ее территории мигрантов могут направиться к европейским берегам, прежде всего в Италию, заявил премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди тех, кто отправится из Ливии к берегам Италии, могут быть и террористы, отметил аль-Саррадж. Заявление было сделано в связи с наступлением на столицу страны Триполи Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифом Хафтаром.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини ответил, что несмотря на то, что страна продолжает принимать участие в деэскалации конфликта, все порты Италии останутся закрытыми и для нелегальных мигрантов, и для террористов, передает ANSA.

В свою очередь министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли отметил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и резкого роста числа мигрантов всем странам Евросоюза придется открыть для них свои порты. Его поддержал и Луиджи Ди Майо, лидер «Движения 5 звезд». По его словам, решение о закрытии портов Италии в 2018 году было ситуативным, и если в Ливии начнется полномасштабная война, то мигранты станут беженцами, и по международным нормам их нужно будет принимать, пишет Affari Italiani.

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Командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи 4 апреля. В своем обращении к армии он сказал, что «настало время освободить Триполи от боевиков и террора».

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, поддерживающий Хафтара, на западе в Триполи — правительство национального согласия, объявившее маршала военным преступником.

В 2015 году в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в ЕС из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приему и распределению возник Европейский миграционный кризис. Всего за 2015 год в ЕС прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов. Около 2,6 тысячи мигрантов погибли по пути в Европу в результате крушения лодок в Средиземном море.

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