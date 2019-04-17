В России получили кровь вымершего животного

Ученым удалось выделить образцы жидкой крови из мумифицированного тела древней лошади возрастом 42 тысячи лет. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Жидкость была извлечена из сосудов сердца, которые хорошо сохранились благодаря захоронению в вечной мерзлоте. Однако пока не ясно, можно ли получить жизнеспособные клетки крови из этого образца. Для клонирования лошади необходимо получить соматические клетки с ДНК в хорошем состоянии, чего пока еще сделано не было.

По словам специалистов, вскрытие показало, что органы животного находятся в хорошем состоянии, а мышечные ткани имеют естественный красноватый оттенок. Кроме того, находка уникальна тем, что на поверхности тела сохранились волосы, в то время как у других останков древних лошадей их не было.

Установлено, что причиной смерти животного было утопление в грязи, которая превратилась в вечную мерзлоту. Ил и кусочки грунта были найдены в желудочно-кишечном тракте жеребенка.

Ископаемые останки, обнаруженные в 2018 году в Якутии, принадлежат двух-трехмесячному жеребенку ленской лошади (Equus lenensis), который жил в период последнего оледенения. Туша, содержавшаяся в вечной мерзлоте, является самой хорошо сохранившейся из подобных находок. Группа российских и южнокорейских ученых считает, что удастся выделить клетки с достаточно неповрежденным генетическим материалом, чтобы в будущем «воскресить» вымерший вид.

Ледниковым периодом называют долговременные периоды оледенения продолжительностью миллионы лет и включающие ледниковые эпохи и межледниковья. Однако часто под термином «ледниковый период» подразумевается последняя ледниковая эпоха, которая началась 110 тысяч лет назад и закончилась около 11-12 тысяч лет назад.

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