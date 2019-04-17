Трансляция румынского футбола оказалась дороже российской

Румынская Лига 1 — высший дивизион страны по футболу — продала права на трансляцию матчей чемпионата за 28 миллионов евро за сезон. Об этом сообщает Digi Sport.

По информации издания, контракт с местными телеканалами Digisport, Telekomsport, Look TV был подписан на пять лет. Общая сумма контракта составила 140 миллионов евро.

В июле 2018 года российский телеканал «Матч ТВ» подписал четырехлетний договор с Российской премьер-лигой на показ матчей чемпионата страна. Сумма соглашения составила 1,7 миллиарда рублей в год (около 23,5 миллиона евро). То есть трансляции румынского футбола за один сезон стоят 28 миллионов евро, российского — около 5 миллионов. Разница составляет почти 24 миллиона евро.

По итогам 2017 года при выручке в 12,6 миллиарда рублей убыток «Матч ТВ» от основной деятельности составил 1,2 миллиарда рублей, чистый убыток — 51 миллион рублей.

«Матч ТВ» начал работу в ноябре 2015 года, телеканал входит в холдинг «Газпром-медиа».

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