Ветер едва не лишил американца сотен тысяч долларов

Житель американского штата Северная Каролина едва не потерял на ветру выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Джон Хепберн (John Hepburn) из города Фейетвилл приобрел лотерейный билет Cash 5 и положил его в карман двери в автомобиле. «Я всегда кладу купленные билеты туда, — пояснил американец. — Я не проверяю результаты игры по несколько дней. Иногда я открываю машину, и билеты разлетаются на ветру».

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На следующий день любитель азартных игр открыл водительскую дверь, и несколько билетов вылетели наружу. «Тогда я подумал, что неплохо было бы проверить оставшиеся билеты. Вдруг я что-то выиграл», — отметил Хепберн. Оказалось, купленный накануне билет Cash 5 чудом сохранился и принес мужчине выигрыш в размере 489,2 тысячи долларов (31,3 миллиона рублей).

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на погашение ипотеки и подарки для внуков.

Ранее в апреле жители американского штата Мэриленд вычищали мусор из автомобиля и обнаружили выигрышный билет на сумму 250 тысяч долларов (16,3 миллиона рублей).

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