Гуляющего возле российского детского центра медведя сняли на видео

В Гае ру / YouTube

Полиция города Гай в Оренбургской области проводит проверку по факту публикации ролика с бурым медведем, привязанным к дереву на улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Заявлений или сообщений в дежурную часть отделения полиции ранее не поступало», — добавили в ведомстве.

Издание «В ГАЕ.ру» 17 апреля опубликовало видео с медведем, гуляющим на привязи возле центра детского творчества «Радуга». По словам автора ролика, одинокое животное не обращало внимания на людей и взбиралось на дерево.

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