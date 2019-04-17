Главный военный прокурор Украины рассказал о торговле секретными данными

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных органов страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, представители силовых структур имеют негласный «прейскурант» на предоставление доступа к оперативной информации. Например, за доступ к базам МВД требуют от 250 до 700 гривен, за доступ к информации о пересечении границы — 600-800 гривен, за детализацию звонков абонента с привязкой к месту — от 4 тысяч до 7 тысяч гривен.

Матиос заявил, что подобный незаконный доступ к базам позволил злоумышленникам спланировать несколько терактов, в частности убийство в 2017 году разведчика Минобороны Максима Шаповала и покушение на еще одного военного разведчика в Киеве 4 апреля 2019 года.

Кроме того, Матиос прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его бегстве из страны. Видеозапись соответствующего фрагмента брифинга опубликовал канал «112 Украина», она доступна на YouTube. «С улыбкой хочу сказать: я не двойник, не тройник и даже не клон "беглеца Матиоса". Мы "сбежали" для работы, работа сегодня продемонстрирована, и это работа совместная, на государство, вместе с СБУ», — заявил он.

Прокурор заверил, что его не нужно искать «ни в Израиле, ни в Швейцарии», так как он «просто выполняет свою работу», которая не всегда сопровождается присутствием в медиапространстве.

О том, что Матиос покинул территорию Украины, 15 апреля со ссылкой на источники в окружении прокурора рассказал журналист Василий Крутчак. По его словам, у Матиоса серьезный конфликт с действующим президентом Петром Порошенко, поскольку именно прокурор передал журналистам сведения о хищениях в оборонной сфере, в которой замешаны соратники Порошенко — отец и сын Гладковские (ранее носившие фамилию Свинарчук), и обнародовал видео, где сын главы государства находится в состоянии алкогольного опьянения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!