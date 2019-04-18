Компьютер «Арматы» получил гендерно-зависимый голос

Компьютер российского танка Т-14 «Армата» получил женский голос, сообщил ТАСС Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов «Уралвагонзавода», обеспечивающих подготовку техники к параду Победы на Красной площади.

«Система диагностирования этой машины позволяет самостоятельно определить какие-либо несоответствия в работе, если вдруг они возникли. Мало того что загорается текстовое сообщение, так еще и очень приятный женский голос — в ухо все расскажет», — сказал эксперт. По его словам, «если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос».

В марте стало известно, что прибыльность контрактов корпорации с Минобороны России оставляет желать лучшего.

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В том же месяце сообщалось, что Т-14 «Армата» оснастили туалетом.

Тогда же стало известно, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный».

В феврале сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16, созданные на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы «Армата» производства «Уралвагонзавода».

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