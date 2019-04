В Москве выступит группа Bullet For My Valentine

В Москве выступит британская металкор-группа Bullet For My Valentine. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 апреля.

Их концерт пройдет 19 апреля в клубе Adrenaline Stadium. Последний раз они посещали Россию два года назад, отыграв в столице и Санкт-Петербурге.

Коллектив был образован 1998 году в городе Бридженд. Первое время музыканты занимались исполнением каверов на песни Metallica и Nirvana, а в 2005 году выпустили свой первый студийный альбом The Poison. Пластинка получила золотой статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний после продажи 500 тысяч экземпляров в США. Последний сборник Bullet For My Valentine под названием Gravity вышел летом 2018 года.

