Кудрин взялся за Набиуллину

Счетная палата, которую возглавляет Алексей Кудрин, в июне начнет проверку финансовой деятельности Банка России, председателем которого является Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

В контрольном ведомстве указали, что проверка по поручению Госдумы будет проходить с июня по ноябрь 2019 года. Ее результаты будут представлены в декабре.

Согласно постановлению нижней палаты парламента, ревизию необходимо провести «в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений» за 2016–2018 годы.

Ранее стало известно, что Счетная палата впервые сделала общедоступным план своих проверок. Помимо Центробанка, аудиту в 2019 году подвергнутся «Роскосмос», строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, ход реализации нацпроектов, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд.

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