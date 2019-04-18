Нурмагомедов пожаловался на популярность

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к популярности. Его слова приводит «Матч ТВ».

30-летний спортсмен заявил, что ему мешает слава. «Иногда сложно зайти в зал. Толпа людей. Кто-то хочет сделать фото, у другого — какие-то вопросы, предложения… Много суеты, а я просто пришел потренироваться. Мой мозг настроен на другое. Устаешь от этого», — отметил Нурмагомедов.

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Боец продолжает отбывать девятимесячную дисквалификацию, полученную за участие в беспорядках после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Планируется, что в сентябре 2019-го россиянин проведет поединок с временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Дастином Порье.

7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Макгрегором. После поединка он перепрыгнул через клетку и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса. Тем временем в октагоне вспыхнула потасовка между Макгрегором и секундантами Нурмагомедова. По итогу инцидента также был отстранен и ирландский спортсмен. Макгрегор получил шесть месяцев дисквалификации.

Нурмагомедов — один из самых популярных представителей MMA. Он занимает третью строчку рейтинга UFC без учета весовых категорий. Количество подписчиков россиянина в Instagram превышает 14 миллионов пользователей.

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