Россия предупредила о великодержавных устремлениях Албании

Великодержавные устремления Албании осложняют урегулирование косовского конфликта и подрывают атмосферу доверия во всем Балканском регионе, считают в российском МИД. В дипломатическом ведомстве отметили, что укрепление албанского фактора в региональной политике Тираны не может остаться без внимания.

В МИД вспомнили слова премьер-министра страны Эди Рамы о том, что для него Косово — часть Албании, а объединение Албании и Косово — это не план Б, но план А. В российском ведомстве считают, что реализацию этого плана связали с внутриполитической и внешнеполитической дискуссией вокруг возможной корректировки границ края.

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«К сожалению, западные покровители Тираны продолжают делать вид, что не замечают активных "великоалбанских" устремлений», — говорится в сообщении. В МИД отметили, что усилия по интеграции албанонаселенных районов соседних с Албанией балканских стран на этом фоне выглядят не безобидно. «Полагаем, что Еврорегионы вряд ли продуктивно выстраивать исключительно по этническому признаку», — добавили в ведомстве.

Согласно идее создания Великой Албании, к современной Албании следует присоединить северо-западные районы Северной Македонии, Косово, сербские общины Буяновац и Прешево и южные районы Черногории — территории, на которых преобладает албанский этнос. В МИД РФ неоднократно осуждали провокации, направленные на продвижения идеологии Великой Албании и отмечали, что подобная риторика опасна разрушением стабильности на Балканах.

В феврале 2019-го глава самопровозглашенной республики Хашим Тачи во время дебатов в Совете по международным отношениям в Вашингтоне заявил, что Косово готово отдать часть своей территории Сербии в качестве платы за мирное соглашение между Приштиной и Белградом.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.

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