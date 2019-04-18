Власти Подмосковья раскрыли направления сотрудничества с Провансом

Компании Прованса и Марселя заинтересованы в развитии бизнеса на территории Подмосковья, сообщил вице-мэр Марселя Жан Роатт на встрече с заместителем регионального председателя правительства Вадимом Хромовым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 18 апреля.

«В сфере экономики Московская область близка к экономике региона, который Вы возглавляете. Мы активно развиваем фармацевтическую продукцию», — сказал Хромов.

Он отметил заинтересованность Подмосковья в организации культурных обменов между регионами. Хромов также поблагодарил вице-мэра Марселя за радушный прием подмосковной делегации. «Выражаем большое желание по расширению прямого взаимодействия по этим направлениям», — заключил зампред.

В свою очередь, Роатт указал на большие перспективы взаимодействия регионов в развитии продовольствия, в частности, сырной промышленности. «Очень рад, что через несколько недель мы примем первый прямой рейс Москва-Марсель», — сказал он.

Ранее в ходе роуд-шоу Вадим Хромов сообщил, что один из крупнейших авиапроизводителей в мире Airbus намерен расширить сотрудничество с компаниями Мособласти.

