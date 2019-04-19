Парень съел кусок шляпы из-за проигрыша в споре

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Фанату американской хоккейной команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» пришлось попробовать на вкус шляпу после проигрыша в споре по поводу того, кто выйдет в следующий раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео с поеданием головного убора молодой человек опубликовал на Reddit.

Пользователь сайта надеялся, что его любимая команда обыграет «Коламбус», который до этого выступал хуже соперника, и поэтому решился заключить пари. Однако «Коламбус» победил «Тампу» со счетом 7:3, и парень вынужден был выполнить условие спора.

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Фанат не стал есть шляпу целиком, объяснив это тем, что может попасть в больницу, и отрезал от головного убора несколько кусочков. Он налил себе стакан воды и на протяжении нескольких минут поочередно запивал куски ткани. В конце видео он открыл рот, чтобы показать, что не спрятал куски шляпы, и нецензурно выразился в адрес фанатов «Коламбуса».

Многие юзеры похвалили молодого человека за смелость, но забеспокоились о его здоровье. «Зауважал тебя, но это же сумасшествие какое-то, надеюсь, тебе не станет плохо», — написал один из пользователей. Нашлись и те, кто все равно хотел увидеть, как парень ест шляпу целиком, но другие комментаторы заступились за него. «Это считается. Если ты заказываешь блюдо в ресторане, но не доедаешь его до конца, о тебе же не скажут, что ты не ел вообще?» — привел пример юзер Heyo1322.

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