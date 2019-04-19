Рабочий написал песню про злых полицейских и попал за решетку

В Китае рабочий, написавший песню про полицейский произвол, провел две недели в тюрьме. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Хуан Мин (Huang Ming) был арестован в начале апреля в общежитии одной из фабрик города Хэюань, провинция Гуандун. Его обвинили в том, что два года назад он написал текст песни о том, как стражи порядка избили мужчину, и выложил его в социальные сети.

В песне Хуан, родившийся в городе Чжэньсюн, провинция Юньнань, рассказывает, как молодой человек проехал на мотоцикле по только нанесенной дорожной разметке и размазал краску, чем разгневал полицию. Мотоциклиста избили сразу десять человек и сломали ему ребра. Песня основана на реальных событиях, произошедших в Чжэньсюне в 2017 году.

Хуан искал человека, который согласится спеть его песню, а также собирался снять клип, куда хотел включить сцены избиения. «Лопаты и мотыги, полицейские подняли их, чтобы избить Лун Анью. Лун Анью сломали ребра, а из его головы течет кровь. Полицейские, словно бандиты, уехали на машине», — поется в песне. В других строчках китаец пишет, что город погряз в коррупции, и призывает горожан к бунту.

Автора песни обвинили в нарушении общественного порядка и две недели продержали в тюрьме. Он заявил, что не жалеет о своем поступке.

Полицейские, избившие героя песни Хуана, были наказаны, а пострадавшему выплатили 450 тысяч юаней (4,3 миллиона рублей) компенсации.

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