Россиянин сел в машину и взорвался

Telegram / 112

В Нижнекамске автомобиль взорвался сразу после того, как водитель сел в салон. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

Отмечается, что машина принадлежит жилищно-коммунальной организации, где пострадавший — Рифкат Уразов — работает слесарем. Его доставили в больницу с ссадинами и контузией.

По данным Telegram-канала, взрыв произошел из-за газового баллона. Когда пожарные потушили огонь, они обнаружили в салоне еще два кислородных баллона для сварки.

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