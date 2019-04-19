Из-за ошибки инвесторов курс акций китайской компании вырос в тысячу раз

Акции мелкого производителя телекоммуникационного оборудования из Китая Zoom Technologies менее чем за месяц подорожали более чем в тысячу раз — с 0,5 цента до 6 долларов. Это объясняют тем, что недавно IPO провел калифорнийский сервис видеосвязи Zoom Video Communications, с которым путают китайскую компанию, сообщает РБК.

Обе компании поставили на логотипы слово Zoom, хотя и используют разные биржевые тикеры (краткое название акций в биржевой информации) — ZOOM и ZM. Китайская компания Zoom Technologies вышла на биржу еще в 1990 году, Zoom Video Communications разместилась на ведущей мировой технологической бирже NASDAQ только 18 апреля 2019 года.

Котировки Zoom Technologies пошли вверх 22 марта после того, как калифорнийская компания объявила об IPO. Уже за один день стоимость китайской компании поднялась на 1100 процентов — с 0,5 цента до 0,6 доллара.

Хотя портал Business Insider предупреждал о путанице, бумаги Zoom Technologies все равно дорожали. 15-16 апреля их цена выросла до шести долларов за штуку, что в 1,2 тысячи раз, больше, чем было 19 марта.

Ранее агентство Dow Jones Newswires обрушило акции американского разработчика видеоигр Activision Blizzard Inc. Хотя компания закончила первый квартал 2018 года с рекордной выручкой в 1,97 миллиарда, агентство опубликовало первый отчет раньше времени и с ошибкой — в документе доход компании был занижен до 1,7 миллиарда долларов. После этого акции Blizzard упали на шесть процентов, хотя информацию быстро исправили.

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