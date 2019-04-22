Блогер захотел себе доменное имя и организовал вооруженное нападение

Американец Росси Лоратио Адамс (Rossi Lorathio Adams) был арестован после того, как силой попытался заполучить нужное ему доменное имя, и признан виновным в организации преступного нападения. Об этом сообщает Daily Mail.

Адамс подговорил своего двоюродного брата Шермана Хопкинса (Sherman Hopkins), уже имеющего судимость и живущего на улице, вломиться в дом к владельцу доменного имени и, угрожая оружием, заставить его передать права на адрес сайта doitforstate.com.

Хопкинс выполнил просьбу родственника, однако жертва сумела защититься и ранить его в грудь. Нападавший выжил и теперь отбывает 20-летний срок за решеткой.

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Отмечается, что за несколько лет до случившегося Адамс пытался решить вопрос мирным путем. Он хотел договориться с владельцем доменного имени, но тот отказывался идти на сделку.

Адамс был убежден, что именно этот адрес лучше всего подойдет для его сайта, так как вел в Instagram, Twitter и Snapchat аккаунты с похожим названием «State Snaps». В них он публиковал присылаемые ему видео, герои которых совершали странные и неприличные поступки, находясь в состоянии алкогольного опьянения или без одежды. У блогера было больше миллиона подписчиков.

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