Гориллы в человеческой позе попали на селфи

В Демократической Республике Конго один из волонтеров национального парка Вирунго опубликовал селфи с гориллами, которое набрало огромную популярность в сети. Об этом сообщает издание The Independent.

Работник по борьбе с браконьерством национального парка Вирунго Матье Шамаву (Mathieu Shamavu) решил сфотографировать свой «рабочий процесс», чтобы привлечь внимание общественности к проблеме сохранения исчезающих видов животных. На задний план попали две гориллы, стоящие на задних лапах, словно люди. Кадр Матье выложил в группе, посвященной борьбе с браконьерами, на Facebook и подписал: «Просто еще один день на работе».

За несколько дней пост собрал 25 тысяч лайков, им поделились больше 20 тысяч человек. Комментаторы поблагодарили Матье за его усилия и назвали снимок «селфи года». Сторонники Матье по борьбе с браконьерством призвали людей внести свой вклад и приложить все усилия, чтобы спасти животных.

Согласно веб-сайту национального парка Вирунго, около 600 волонтеров проходят «интенсивное обучение, рискуя своей жизнью, чтобы защитить исключительную природу парка». Представитель зоозащитной организации также сообщил, что эти гориллы жили на обособленной части парка, в котором заботятся о животных, ставших жертвами браконьеров или торговцев. По его словам, они выглядели дружелюбными, так как находятся в постоянном контакте с людьми.

В начале апреля сообщалось о том, что в национальном парке вулканов на северо-западе Руанды удалось заснять маленького детеныша гориллы, скорбящего над телом матери. Эксперты отметили необычное поведение животного.

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