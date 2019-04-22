Телеведущий Юрий Николаев перенес сотрясение мозга

Телеведущий Юрий Николаев появился на публике после недавней госпитализации. 70-летний ведущий пришел на церемонию вручения премии «Аванс», сообщает StarHit.

Сообщается, что в марте ведущий внезапно потерял сознание, получив гематомы лица и сотрясение мозга. Ведущему диагностировали «синкопальное состояние», при котором обморок непредсказуем. Причиной стали проблемы с сосудами головного мозга.

Как отмечает издание, на церемонии Николаев «активно участвовал в развлекательной программе», выглядел здоровым, а на его лице не осталось ни следа от гематом.

Николаев — народный артист России, теле- и радиоведущий. С 1975 по 1991 год вел «Утреннюю почту», а с 1991 года по 2003 — музыкальную программу «Утренняя звезда», посвященную молодым талантам. В «Утренней звезде» впервые выступили Юлия Началова, группа «Лицей», Пелагея, Алсу, «Тату», Сергей Лазарев, Влад Топалов и другие артисты, которые впоследствии приобрели известность. Позже Николаев был ведущим «Достояния республики», «Танцев на льду» и других телевизионных проектов.

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